Connettività satellitare su Android: novità da MediaTek

Come spesso accade, anche la controparte Android ha accelerato per adeguarsi al nuovo standard di connettività. Qualcomm ha annunciato l'implementazione di questo supporto hardware alla connettività satellitare a inizio di quest'anno. Ora anche MediaTek vuole un posto a tavola.

Da qualche tempo ormai parliamo di connettività satellitare per gli smartphone , una tipologia di connettività che è giunta alla ribalta quando Apple l'ha lanciata per alcuni modelli dei suoi iPhone 14 .

MediaTek è l'azienda che maggiormente compete con Qualcomm nella produzione di processori per smartphone. Al Mobile World Congress che si sta svolgendo a Barcellona l'azienda ha annunciato ufficialmente il supporto per 3GPP Non-Terrestrial Network (NTN). Inoltre, in futuro sembra assodato che arriverà anche il supporto allo standard 5G New Radio NTN (NR-NTN).

L'implementazione del supporto a questi standard di connettività nei processori di casa MediaTek implica che tutti gli smartphone che integreranno i nuovi processori di MediaTek godranno del supporto alla connettività satellitare.

Con questa funzionalità sarà quindi possibile comunicare anche nelle zone geografiche in cui la connettività telefonica e dati non è disponibile.

MediaTek ha anche reso noto quali saranno i primi modelli Android a godere del supporto alla connettività satellitare grazie ai suo processori: parliamo del Motorola Defy 2 e del CAT S75. Inoltre, l'azienda ha riferito che lancerà anche un accessorio Bluetooth, compatibile con Android e iOS, che permetterà di implementare la connettività satellitare attraverso l'infrastruttura Bullitt Satellite Connect anche nei dispositivi che non offrono tale supporto nativamente.