Ecco le differenze tra la serie Pixel 7 e i nuovi Pixel 8

OnLeaks, autore delle anticipazioni di cui sopra, ha cercato di fare il punto della situazione mettendoli a confronto, e rivelando non solo angoli più arrotondati, ma anche alcune differenze nella curvatura dello schermo di Pixel 8 Pro .

Nelle immagini infatti risaltano gli angoli più arrotondati dei nuovi Pixel (ecco come aggiornare i telefoni di Google con file OTA ), che danno un aspetto meno squadrato e più slanciato. Ma è solo un'impressione?

Nei giorni scorsi sono apparsi in rete i primi rendering dei nuovi Pixel 8 Pro e Pixel 8 , che hanno rivelato una continuità di fondo con lo stile degli smartphone di Google , ma anche alcune sottili differenze.

Pixel 8 vs Pixel 7: risalta anche il maggiore spessore

Iniziamo da Pixel 8 . Il nuovo telefono made in Google presenta, come già anticipato, bordi più arrotondati rispetto al predecessore.

Pixel 8 Pro vs Pixel 7 Pro: schermo quasi piatto?

Per quanto riguarda il fratello maggiore Pixel 8 Pro , sembra che la cifra stilistica del 2023 siano gli angoli arrotondati, che infatti possiamo apprezzare anche in questo confronto con il modello del 2022.

In questo caso, il dispositivo sembra leggermente più sottile, dato confermato dalle dimensioni, 162.6 ×76.5 × 8.7mm per Pixel 8 Pro contro 162.9 × 76.6 × 8.9 mm di Pixel 7 Pro. In questo caso la differenza sembra meno marcata rispetto a Pixel 8/Pixel 7.

Per il resto, ci aspettiamo che entrambi i dispositivi monteranno il nuovo Tensor di Google, mentre l'annuncio potrebbe avvenire al Google I/O del 10 maggio.