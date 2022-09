La confezione di vendita di Pixel Watch conferma il legame con Fitbit

Vediamo che lo smartwatch mostra la watchface più semplice tra quelle trapelate la scorsa settimana. Il cinturino appare in colorazione grigia. Vediamo anche il pulsante fisico rotante, il quale permetterà l'interazione con Wear OS.

Dalla scatola scogiamo anche un dettaglio molto interessante e particolare, che nelle scorse settimane non era ancora trapelato in maniera esplicita. Nella parte inferiore a destra della scatola vediamo infatti il riferimento al legame con Fitbit per lo smartwatch. Questo non arriva come un'assoluta sorpresa, visto che Fitbit è stata acquisita da Google e ci aspettiamo che l'azienda abbia fornito supporto a Google per la realizzazione di Pixel Watch.

Dalle dimensioni della scatola non ci aspettiamo che Google includa dei cinturini extra per Pixel Watch. Dovrebbe comunque esserci un cavo per la ricarica, compatibile con lo standard USB-C e dall'altra parte magnetico per ricaricare lo smartwatch.