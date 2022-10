Nuove conferme per design e prestazioni di Samsung S23 ed S23+

Samsung è uno degli attori principali nel mercato smartphone a livello globale, con i suoi top di gamma che annualmente sono particolarmente attesi in tutto il mondo.

Qualche settimana fa sono trapelate online le prime immagini riferite ai tre modelli di Galaxy S23, dalle quali abbiamo capito che i nuovi flagship Android di casa Samsung saranno caratterizzati da un nuovo design almeno per quanto riguarda la parte posteriore.

Successivamente abbiamo visto nuovi rumor riguardanti la batteria, autonomia e presunte colorazioni dei prossimi flagship di casa Samsung. Ora apprendiamo ulteriori dettagli che confermano i rumor precedenti sul design e che ci forniscono un assaggio delle prestazioni che possiamo aspettarci.

Le immagini che trovate qui in basso mostrano le cover protettive per tutti i prossimi modelli di Galaxy S23. Nello specifico vediamo quelle per Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra (che nella cover è indicato erroneamente come S23 Pro).

Dalle immagini abbiamo l'ennesima conferma in merito al design posteriore dei dispositivi, con un modulo fotografico inedito che abbandona il modulo rettangolare in favore di sensori circolari a sé stanti.