Confermato il prezzaccio di Pixel 8 Pro, ma c'è una consolazione

Come vedete dall'immagine in basso, sembra ormai ufficiale che Pixel 8 Pro arriverà sul mercato al prezzo di 1.099 euro. Nel bundle ci sarà anche Pixel Watch 2, lo smartwatch che verrà presentato insieme ai nuovi top di gamma di Google.

L'immagine arriva da Colonia, e rappresenta un banner pubblicitario di una nota catena di elettronica particolarmente presente in Germania. Dunque il prezzo appena visto varrà sicuramente per il mercato tedesco, ed è in linea con i leak emersi in precedenza.

Non abbiamo particolari dubbi che lo stesso prezzo salato, rispetto a quello di lancio del suo predecessore, caratterizzerà anche il mercato italiano, mentre rimane da capire se sarà disponibile la promozione che include anche Pixel Watch 2 nello stesso bundle.

Mancano però poche ore per scoprirlo. Seguiteci per rimanere aggiornati su tutte le novità che presenterà Google durante il suo evento.