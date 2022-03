Condivisione nelle vicinanze funziona anche su più Android (e Chrome OS) alla volta

Nearby Sharing, che dalle nostre parti è conosciuta anche come Condivisione nelle vicinanze, è la risposta decisa di Google ad AirDrop di Apple. Nelle ultime ore tale funzionalità ha ricevuto un'interessante novità.

La novità introdotta da Google per Nearby Sharing include la possibilità di selezionare più di un destinatario alla volta nel processo di condivisione. Questo vale per qualsiasi tipo di file condiviso, sia per dispositivi Android che per dispositivi Chrome OS. L'animazione che trovate qui in basso mostra il procedimento: la selezione dei destinatari avviene sequenzialmente, ma poi l'invio è simultaneo.