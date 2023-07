Questa utile funzione dei Pixel è ora disponibile anche per altri produttori

Google ha differenziato nettamente la dotazione software dei suoi Pixel, dotandoli di funzionalità esclusive come Gomma Magica, Now Playing, Live Translate, Call Screen e molto altro, tanto che gli appassionati di modding fanno di tutto per importarle nei loro dispositivi (sapete come usare il filtro chiamate dei pixel?).

Dopo un certo periodo, però a volte la GrandeG rende disponibili alcune di queste funzioni anche agli altri produttori, ed è quanto è capitato ora con "Condivisione URL dal menu recenti".

Lo strumento, particolarmente comodo, è arrivato con Android 12 e mette a disposizione degli utenti un pulsante per copiare un link e condividerlo dal menu delle app recenti. Questo appare dopo aver visitato il contenuto di un'app come un browser o YouTube, per esempio, e nonostante Google la indichi come prerogativa dei Pixel, ora il sito Android Police ha scoperto che anche ASUS l'ha implementata nella nuova ZenUI con Android 13.

Al momento, sembra che sugli ASUS sia limitata a Google Chrome, YouTube e Google Maps, e non sia accessibile ad app di terze parti.