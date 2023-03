Il concept di Samsung Galaxy Z Fold 5 più bello e tetro che vedrete oggi

Si torna a parlare di smartphone pieghevoli, con Samsung che scalda gli animi in vista della nuova generazione di Fold e Flip, i nuovi smartphone che arriveranno in estate.

I nuovi pieghevoli di Samsung andranno a sfidare direttamente il Find N2 Flip di OPPO e, chissà, magari anche il Pixel Fold di Google. Nelle ultime settimane abbiamo appreso molto a proposito dei nuovi Galaxy Z Fold 5 e Flip 5, ora abbiamo modo di vedere un nuovo concept.

Il video che trovate qui in basso mostra il nuovo concept del quale parliamo. Vediamo Galaxy Z Fold 5 in tutte le sue angolazioni, ad alta risoluzione. Le immagini non mostrano niente di particolarmente nuovo rispetto a ciò che già sappiamo: il look della fotocamera posteriore è praticamente identico a quello visto per Galaxy S23.