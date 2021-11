Con Android 12 è decisamente più facile salvare le immagini dal web

Oltre alla tantissime novità grafiche, fra tutte l'approdo del Material You, Android 12 porta con sé ovviamente alcune funzionalità software interessanti: tra queste, spicca sicuramente la possibilità di salvare o condividere qualsiasi foto dal web in maniera rapida.

Questa funzione in realtà è arrivata con Android 9, ma ora è decisamente più accessibile. Per scaricare qualsiasi immagine, basta aprire la schermata delle app recenti (per intenderci, quella del multitasking) e tenere premuto sull'immagine interessata: in questo modo sarà possibile aprire il menù contestuale e scegliere tra le opzioni Lens, Copia, Condividi e Salva. Nel caso di foto molto grandi, sarà anche mostrata un'icona in basso a sinistra, che indica appunto un'immagine che presenta le possibilità appena citate.

Questa feature, in parole povere, salva ciò che è visibile a schermo (è come se eseguisse automaticamente uno screenshot solo dell'immagine in questione): per questo motivo, la qualità è legata alle dimensioni effettive della foto sullo schermo. Le potenzialità sono comunque molte: utilissima soprattutto con i social network e, in particolare, con Instagram, visto che risulta possibile salvare le Storie o i post direttamente, senza eseguire screenshot e tagliare manualmente.