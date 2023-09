Compare l'anteprima del Galaxy S24 Ultra: e se non fosse così rivoluzionario?

Tuttavia, non bisogna farsi trascinare dall'entusiasmo , perché da quello che emerge non sembra che Samsung abbia operato uno stravolgimento del dispositivo, bensì un' evoluzione .

Oggi sembra essere una giornata di fuoco per chi attende la prossima serie Galaxy S24 . Dopo aver visto i primi render del futuro Galaxy S24 , ora è il turno della versione Ultra . La notizia arriva sempre in esclusiva dal sito Smartprix , che in partecipazione con il leaker OnLeaks ha rivelato il design e le specifiche del prossimo smartphone di punta di Samsung .

Come si può notare dalle immagini, il design è pressoché identico: la casa coreana vuole dare una continuità di stile al suo prodotto per renderlo familiare ai suoi utenti. Le differenze sono marginali, seppur comunque interessanti.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra continuerà ad avere un display da 6,8", ma sembra avere delle cornici più sottili e, secondo i rumor, dovrebbe avere un display piatto.

Di conseguenza, lo smartphone dovrebbe essere più corto del suo predecessore, ma al tempo stesso sarà leggermente più largo. Una grande differenza dovrebbe arrivare da punto di vista della risoluzione, che dovrebbe essere WQHD+ invece della QHD+ di Galaxy S23 Ultra.

Il suo corpo dovrebbe essere in titanio, proprio come ha fatto Apple: questo, però, non si traduce in un grande risparmio in termini di peso, perché pare che sarà più leggero di 1 grammo.

Infine, il comparto fotografico dovrebbe vedere l'addio dello zoom ottico 10x e la conferma degli altri sensori, a parte un rinnovato sensore principale, seppur sempre da 200 MP.

Infine, rimane in ballo la questione del processore, che stando alle ultime notizie dovrebbe essere il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 anche per quelli venduti in Europa.

Ripercorriamo le specifiche in nostro possesso fino ad oggi.