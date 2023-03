Come sfruttare al meglio il display di Samsung Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra presenta certamente un display di alto livello , tra i migliori sul mercato. Tuttavia, almeno di base, qualche impostazione dedicata al pannello è disattivata. Ad esempio, durante la prima configurazione del telefono, il pannello è settato su FHD+ (2316x1080) e non su WQHD+, ovvero la massima definizione dello schermo del nuovo smartphone Samsung. Per modificare questa impostazione, occorrerà:

Altra impostazione modificabile è quella relativa alla frequenza di aggiornamento del display, impostata su "adattiva" in modo tale da conservare un po' di autonomia in più. Se invece desiderate usufruire in ogni momento del refresh rate a 120 Hz sarà sufficiente: