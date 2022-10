Come seguire il lancio dei Pixel 7

Ora ci siamo davvero. L'evento ufficiale di Google, quello fissato per il 6 ottobre, sta per iniziare. L'evento avrà come protagonisti i nuovi smartphone top di gamma di Big G. Parliamo ovviamente dei i Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Abbiamo parlato in tutte le salse dei nuovi Pixel 7 di casa Google. Nel corso degli ultimi mesi è stata davvero incredibile la mole di rumor emersi su questi smartphone, spesso arrivati da Google stessa.

Conosciamo ormai il loro design, grazie alle immagini e video condivisi da Google, e le specifiche tecniche complete. Conosciamo anche i presunti prezzi di lancio, che ormai sembrano ufficiali visto che sono state confermate da varie fonti.

Non ci resta quindi che attendere l'evento ufficiale per avere la conferma finale di tutto ciò. L'evento ufficiale si terrà in streaming proprio oggi, 6 ottobre, a partire dalle ore 16 in Italia. Qui sotto trovate il link per seguirlo in diretta.