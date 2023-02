Come seguire l'evento di lancio di Xiaomi 13

La famiglia Xiaomi 13 è stata ufficializzata per il mercato cinese un paio di mesi fa e, come da tradizione, l'azienda cinese ora si appresta al lancio internazionale, quello che renderà disponibili i nuovi top di gamma anche in Italia .

Finalmente sappiamo quando verranno presentati ufficialmente i nuovi Xiaomi 13. La data scelta dalla casa cinese è il 26 febbraio. Xiaomi terrà un evento dedicato interamente alla presentazione dei nuovi modelli Android.

Ci aspettiamo che arriveranno almeno due modelli, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Non è escluso che non ne arrivi anche un terzo, lo Xiaomi 13 Lite del quale abbiamo sentito molto parlare nelle scorse settimane soprattutto per la sua presunta Dynamic Island.

Potete seguire anche voi l'evento, che inizierà dalle ore 16, in streaming.

Qui in basso trovate il player per seguire la diretta. A valle dell'evento di presentazione conosceremo il prezzo di lancio dei nuovi Xiaomi 13, mentre non ci aspettiamo rivoluzioni rispetto alle schede tecniche già presentate per i modelli commercializzati in Cina.