Ecco come fare spazio in Android Auto Coolwalk

Android Auto (ecco le migliori app da installarvi) è sempre al centro dell'attenzione, soprattutto dopo le novità degli ultimi mesi culminate con il lancio per tutti della nuovissima interfaccia utente denominata Coolwalk. Nei giorni scorsi abbiamo visto come personalizzare ulteriormente Coolwalk, modificando la disposizione delle finestre per le app di streaming multimediale, e anche quali potrebbero essere le prossime novità introdotte da Google proprio per Coolwalk. Ora andiamo a vedere una nuova opzione che permette di ottimizzare un altro aspetto dell'interfaccia grafica di Android Auto.

Stiamo parlando della possibilità di personalizzare le dimensioni delle finestre delle varie app Android Auto sullo schermo dell'auto. Sappiamo bene che di default tali dimensioni vengono impostate automaticamente dal sistema in base alle dimensioni dello schermo dell'auto. Ma in realtà è possibile "ingannare" il sistema per modificare le dimensioni prescelte. Si tratta infatti di modificare i DPI associati al display che si utilizza. Il valore di DPI default chiaramente varia in base allo schermo dell'auto che si usa. In generale, vale la regola che abbassando tale valore si forzerà il sistema a credere che si usa Android Auto su un display più grande di ciò che è in realtà. Questo permette di visualizzare un'interfaccia con app di dimensioni più grandi. Il risultato è quello che vedete nelle immagini qui sotto: Google Maps potrebbe apparire a tutto schermo, mentre inferiormente potrebbero essere posizionate le varie app di streaming multimediale. Sicuramente una comodità per chi ha bisogno di una visualizzazione diversa rispetto a quella standard con finestre affiancate proposta da Google.