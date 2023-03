Come aumentare l'autonomia dei Samsung Galaxy S23 (e non solo)

Sono passate poche settimane dal lancio ufficiale dei nuovi top di gamma Android di casa Samsung , i Galaxy S23 . Li abbiamo conosciuti a fondo anche con le nostre recensioni , e man mano apprendiamo interessanti spunti per il loro utilizzo.

Fino a qualche anno fa Samsung permetteva infatti di personalizzare le prestazioni dei suoi smartphone tramite un toggle rapido, in modo da scegliere se privilegiare le prestazioni oppure l'autonomia. Questo toggle non è più presente, ma è comunque possibile personalizzare questo aspetto.

Come sottolineato da SamMobile, la One UI che troviamo a bordo dei Galaxy S23 permette di selezionare un profilo che predilige l'autonomia, decrementando leggermente le prestazioni. Andiamo a vedere come attivarlo: