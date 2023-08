Questo nuovo bug di Android Auto fa disperare gli utenti

Siamo - o meglio dovremmo essere - ormai assuefatti ai bug di Android Auto, ma quest'ultimo è così grave da aver fatto urlare a un utente "Android Auto è una totale e completa spazzatura".

Ma cosa sta succedendo? Da qualche giorno i forum di assistenza di Google e di Reddit sono invasi da decine di segnalazioni riguardanti il fatto che Google Assistant non risponde più ai comandi vocali quando si utilizza Android Auto (ecco come risolvere i problemi di GPS dell'interfaccia).

Indipendentemente che lo si richiami da schermo, pulsante dell'auto o hotword, tutto quello che potreste ottenere è un laconico messaggio come quello che vedete nell'immagine di copertina:

Comandi vocali ora non disponibili

Come se vi venisse comunicato che non è possibile impostare la modalità scura, e non che non si può accedere a una delle funzioni più importanti per un'interfaccia per auto, che dovrebbe limitare le distrazioni durante la guida.

Il problema sembra abbastanza diffuso, e sembra indipendente dal modello di telefono o di vettura, o persino dalla versione di Android Auto: l'unico punto in comune a quanto pare è il fatto che tutto è iniziato tre giorni fa e ha subito un'accelerazione nella giornata di ieri.

Che fare quindi? Alcuni utenti suggeriscono che il problema non risieda in Android Auto, ma nell'ultimo aggiornamento dell'app Google, proprio come avvenuto qualche tempo fa. Secondo queste segnalazioni, i problemi sarebbero iniziati aggiornando l'app alla versione 14.34.19.28, e rimuovendo gli aggiornamenti e installando una versione più vecchia hanno risolto il problema.

Un utente ha dichiarato che usando la versione 14.17.34.28 i comandi vocali sono tornati a funzionare, ma voi potete trovare anche versioni più recenti. Per trovare le versioni dell'app Google, potete andare su APK Mirror a questo indirizzo. Google non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale, quindi non sappiamo la sua posizione, ma data la diffusione del problema siamo sicuri che non mancherà un fix a breve.