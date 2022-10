Spuntano i colori della serie Galaxy S23: beige è il nuovo bianco

Secondo l'analista, ben conosciuto per le sue anticipazioni affidabili e supportate da una profonda conoscenza del settore, i Galaxy S23 saranno lanciati in quattro colori:

Come si può vedere, non c'è una grande differenza rispetto all'anno scorso, quando i colori (dei Galaxy S22 e S22+) erano Phantom Black, Phantom White, Green, e Pink Gold. Desta qualche sorpresa il fatto che non ci sia il bianco, sostituito dal beige, mentre il rosa presumibilmente dovrebbe essere più chiaro.