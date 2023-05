Il colore di Pixel Tablet che non ci aspettavamo

Sappiamo che Pixel Tablet non arriverà in Italia , almeno per il momento. Però abbiamo apprezzato l'idea di Google di associare al suo primo tablet anche il ruolo di smart display confezionando una dock con speaker audio da associare al tablet.

Al momento della presentazione ufficiale infatti abbiamo visto Pixel Tablet arrivare nelle colorazioni Porcelain (beige), Rose (rosa chiaro), e Hazel (verde scuro). La quarta colorazione che ancora non avevamo visto e alla quale Google non ha fatto menzione durante l'evento ufficiale consiste nella Charcoal, quella tonalità sul nero che vedete nell'immagine in copertina e in basso.

Al momento non è chiaro se la nuova colorazione del Pixel Tablet sarà accompagnata da una nuova colorazione coerente per la dock e per la custodia ufficiale. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più, sperando anche di avere novità sulla futura disponibilità di Pixel Tablet in Italia.