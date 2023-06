Ecco le colorazioni di Pixel 8, e potete già scaricare gli sfondi ufficiali

La prossima estate sarà molto calda per il panorama degli smartphone. Samsung presenterà i nuovi pieghevoli e successivamente attendiamo i nuovi Pixel 8 di casa Google.

Nelle ultime settimane abbiamo appreso importanti dettagli che ci indicano cosa attenderci dai nuovi top di gamma di casa Google. Come al solito arriveranno due modelli, Pixel 8 e Pixel 8 Pro, e grazie agli ultimi rumor trapelati in rete sappiamo già in quali colorazioni.