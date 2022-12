Difficile resistere al nuovo collezionabile Android di Natale

In caso il nome sia troppo generico , potete affibbiargli quello che più vi aggrada, magari uno più semplice di quello usato da Andrew Bell, " Rude Dolph Lundgren the Third ".

La brutta notizia è che non potrete averlo per Natale. Andrew Bell infatti avverte che per le spedizioni internazionali la deadline per consegne entro il 25 dicembre era il 4 dicembre, quindi al limite potrete accontentarvi di un regalo per la Befana, o per Natale 2023, per chi fa i regali con molto anticipo.

In ogni caso, se siete fan dei bugdroid, è difficile non essere tentati!