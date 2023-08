Non sarà facile resistere ai collezionabili Android dedicati all'estate

Non potete definirvi veri fan di Android se non possedete almeno un'action figure di Bugdroid, l'iconico robottino verde simbolo dell'intero universo del sistema operativo firmato Google. In particolare, nel corso degli anni, sullo shop Dead Zebra sono stati disponibili modelli unici, come il Bugdroid vestito da renna oppure quello dedicato all'Anno del Coniglio. Ora, con l'estate in pieno svolgimento, l'artista Andrew Bell ha pensato di realizzare due inedite creazioni: Summer Surfer e Sunset Surfer.