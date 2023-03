Cos'è il codice che dovrebbe farvi scoprire se siete intercettati?

E da molto tempo che circola una notizia riguardo ad un codice da digitare sul vostro smartphone che vi permetterebbe di scoprire se siete spiati o intercettati. Di recente questa notizia ha iniziato a propagarsi anche sui social grazie alla proliferazione del formato dei video brevi verticali.

Il codice di cui parliamo è *#21# e secondo chi sta riportando questa notizia vi permetterebbe di scoprire istantaneamente se qualcuno vi sta spiando od intercettando. Se in qualche modo qualcuno potrebbe davvero in passato aver usato questa opzione in modo fraudolento è anche vero che il codice non serve affatto a scoprire se si è intercettati e potrebbe al tempo stesso generare panico o finta sicurezza in chi lo utilizza.

Quello che fa il codice *#21#, da inserire nel tastierino numero della chiamata e inviando poi la chiamata, e verificare se sono attive deviazioni di chiamate dirette. In questo modo potrete quindi verificare gratuitamente e velocemente, con tutti gli operatori, se è attivo un trasferimento di chiamata o di SMS dal vostro numero ad un altro.

Se anche qualcuno avesse davvero usato questo sistema per far sì che ogni chiamata diretta a voi arrivasse su un altro cellulare è facile capire come ve ne sareste probabilmente già accorti e soprattutto non è esattamente la definizione di spiare o intercettare, quanto piuttosto di dirottare o rubare le vostre chiamate.

Nel caso aveste attivato per errore una deviazione di chiamata il codice per disattivarle tutte è ##002#. Il modo in cui è stata veicolata questa informazione è volto palesemente a "rubare" qualche click e visualizzazione grazie al terrorismo psicologico. La verità è molto più semplice e meno spaventosa.



Dobbiamo poi aggiungere un'altra cosa: le intercettazioni sono possibili solo da parte delle forze dell'ordine e nel caso il vostro telefono fosse controllato non è certo con questo codice che lo scoprireste.

Qui sotto trovate un breve video dove spieghiamo la cosa.