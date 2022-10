Chiamate cristalline su Pixel 7 e 7 Pro grazie alla QPR1 Beta 3

La feature, intravista a settembre, è stata annunciata all'evento Made by Google di due settimane fa e poi ha cominciato a fare capolino nella seconda beta QPR1 , almeno per quanto riguarda l'interfaccia utente. Ieri però Google ha rilasciato a sorpresa la QPR1 Beta 3 di Android 13 , che negli ultimi Pixel ora permette di attivare la funzione .

Una delle funzioni più anticipate negli ultimi tempi sui nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro è la cosiddetta Clear Calling , che consente di eliminare il rumore ambientale durante le chiamate grazie all' intelligenza artificiale , anche in situazioni molto rumorose.

Se premete il pulsante, le vostre chiamate passeranno attraverso l'algoritmo di cancellazione del rumore (che ricordiamo manterrà i dati sul telefono), che potrà anche essere attivato durante una telefonata.

Ma come funziona? Chi l'ha provata afferma che effettivamente migliora le chiamate , e se si parla in condizioni di forte rumore ambientale, l'interlocutore sentirà solo un leggero sibilo di sottofondo e anche la sua voce risulterà più chiara.

Per quanto riguarda il resto delle novità, la nuova QPR1 Beta 3 risolve una serie di problemi e alcune modifiche visive come una nuova grafica di avanzamento del brano nel lettore multimediale, la possibilità di rimuoverlo dalla schermata di blocco e alcune impostazioni rapide animate. Ormai manca pochissimo per l'uscita dalla beta, e si prevede che questa possa essere l'ultima build prima del rilascio ufficiale a dicembre, che dovrebbe anche portare la VPN di Google One gratuita a i proprietari di Pixel 7 e 7 Pro.