I cinturini di Pixel Watch saranno costosi e "speciali"

Siamo ormai vicinissimo all'atteso evento ufficiale organizzato da Google, quello del prossimo 6 ottobre in cui verranno ufficializzati i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, nuovi dispositivi smart e il primo smartwatch della storia di Google, il Pixel Watch.

Canale Telegram Offerte

Proprio a proposito del Pixel Watch negli ultimi giorni sono emersi nuovi dettagli che hanno ulteriormente chiarito di che pasta sarà fatto il primo smartwatch della storia di Google. Ora scopriamo qualcosa in più sugli accessori che lo caratterizzeranno.

Le immagini che vedete nella galleria in basso mostrano il cinturino ufficiale di Pixel Watch, quello che, come mostrato dalla scatola di vendita, arriverà sul mercato come Pixel Watch Band. Si tratta del cinturino ufficiale, atteso sul mercato al prezzo di ben 49 dollari.