La ''Cinematic Mode'' su smartphone Android secondo Vivo

Vivo ha annunciato una modalità per girare video verticali in 4K con sfocatura dinamica, anche in post

Lo smartphone al giorno d'oggi risulta essere uno strumento sempre più potente e completo per svolgere un'ampia serie di operazioni. Riguardo la fotocamera, se si pensa alla registrazione video o più in particolare a una modalità cinematografica di ripresa, si fa subito riferimento agli iPhone. Il grande vantaggio che questa opzione offre è la possibilità di spostare automaticamente la messa a fuoco su vari soggetti in una ripresa verticale. Una modalità simile nel panorama Android era stata resa disponibile per la settima serie degli smartphone di casa Google: Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Questa volta a cercare di competere realmente con la modalità sviluppata da Apple sarà Vivo, che durante l'Image Festival ha svelato alcune delle potenzialità del suo nuovo chip dedicato all'imaging: il Vivo V-3. Terza evoluzione della serie iniziata con il V1, il nuovo chip è stato sviluppato internamente con un processo produttivo a 6 nanometri che permetterà di registrare video verticali in 4k e di cambiare in automatico il fuoco sul soggetto. L'azienda aggiunge inoltre (in questo post su Weibo) che sarà possibile per l'utente cambiare l'area di messa a fuoco dopo aver girato la clip. Una modalità simile si era già vista in passato per le foto e questa diventerebbe la prima implementazione anche per i video.

Nuove funzioni anche per la modalità ritratto

Le novità annunciate dall'azienda non si sono però limitate ai video, infatti Vivo ha introdotto anche la cosiddetta modalità ritratto generativa.

Come mostrato nelle immagini precedenti, sarà possibile cambiare lo sfondo negli scatti effettuati: scegliendo quindi, per esempio, tra primavera, estate, autunno o inverno. Non è chiaro al momento però se con questa modalità l'intero sfondo verrà sostituito, se vi saranno apportate modifiche o ancora saranno disponibili entrambe le opzioni. L'azienda dichiara inoltre che sarà possibile modificare l'illuminazione, l'età, l'espressione e l'acconciatura di un soggetto con la modalità ritratto; andando oltre la semplice elaborazione dell'immagine per ottenere miglioramenti ma avvicinandosi più ai filtri di realtà aumentata.