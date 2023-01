Ci siamo quasi: Google sta ultimando un "Find My" come Apple

Fra quei servizi che funzionano in maniera esemplare sull'ecosistema Apple sicuramente è presente anche Dov'è, conosciuto soprattutto Find My. Si tratta del software e dell'ecosistema che permette di individuare i prodotti dell'azienda che siano questi finiti nella piega del divano o rubati e portati lontano da noi.

Anche Google ha un servizio simile (in italiano si chiama Trova Dispositivo) ma questo ha un limite importante: il dispositivo che state cercando dev'essere collegato via Bluetooth al telefono oppure connesso alla rete. Non ideale soprattutto se cerchiamo un dispositivo smarrito o rubato fuori casa. Finalmente l'azienda sta aggiornando il suo sistema, con l'intenzione di creare quindi un ecosistema di dispositivi che grazie alla prossimità possono caricare la posizione di un dispositivo "ricercato" nel caso si trovasse nelle sue vicinanze.