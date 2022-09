Chromecast con Google TV (HD) ufficiale: in Italia al prezzo di 39,99€

Chromecast con Google TV (HD)

Il nuovo Chromecast con Google TV (HD) è il nuovo componente della famiglia Chromecast di Google, ovvero di tutti quei dispositivi dedicati al casting e allo streaming dei contenuti multimediali su Android TV e Google TV. Il nuovo Chromecast con Google TV (HD) non è altro che una variante del Chromecast con Google TV che abbiamo conosciuto nel 2020.

Le differenze sono davvero minime. Il nuovo Chromecast con Google TV (HD) offre il supporto alla risoluzione soltanto full HD, rispetto al 4K offerto dal Chromecast con Google TV (4K) arrivato due anni fa. Tutto questo in favore di un prezzo più abbordabile.

Il nuovo Chromecast con Google TV (HD) supporta dunque tutte le funzionalità software di Google dedicate al mondo smart TV, come i suggerimenti automatici dai principali servizi di streaming, l'interazione con l'interfaccia utente tramite Google Assistant, che sul telecomando del dispositivo gode anche di un tasto dedicato. Troviamo anche l'integrazione del supporto alle videochiamate con Meet.

In termini più tecnici, il nuovo Chromecast con Google TV (HD) supporta contenuti fino alla risoluzione 1080p anche in HDR. Il telecomando per la gestione del dispositivo appare identico a quello in dotazione del Chromecast con Google TV (4K).