Chromecast con Google TV HD è già in vendita in Europa, ad un prezzo troppo caro

Il nuovo Chromecast con Google TV HD, il TV box che BigG si appresta a lanciare sul mercato, probabilmente dal 6 ottobre assieme a Pixel 7 e Pixel Watch, è già in vendita in alcuni store europei, ma il prezzo è troppo elevato.

La notizia del resto era nell'aria, visto che sembra che negli USA il nuovo Chromecast con Google TV HD sarà venduto intorno ai 40$. Per adesso le cifre che arrivano dalla Germania orbitano intorno ai 45-50 euro, e per quanto si tratti di un prodotto non ancora ufficiale, e pertanto i prezzi non possano essere presi come definitivi, non abbiamo particolari ragioni di dubitare che più o meno le cifre saranno quelle.

L'originale Chromecast con Google TV costa ancora oggi, sullo store ufficiale, 69,99 euro, un prezzo niente affatto concorrenziale nei confronti delle varie Fire TV Stick, mentre il vecchio Chromecast senza Android TV costa ancora ben 39 euro; ecco quindi che una stima di 45-50 euro per il nuovo dongle è in fondo realistica.