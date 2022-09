Ecco come sarà il Chromecast con Google TV economico

Nelle ultime settimane abbiamo anche appreso da Google l'esistenza di un nuovo dispositivo del genere, il quale si differenzierebbe per caratura tecnica da quello che già conosciamo. Quello che abbiamo Chromecast con Google TV economico dovrebbe arrivare sul mercato senza il supporto 4K , a beneficio di un prezzo più basso rispetto ai 69,99€ del primo Chromecast con Google TV.

Da tempo conosciamo il particolare interesse che Google ha per il mondo smart TV , dove attualmente offre sul mercato i suoi dispositivi Chromecast e la sua piattaforma software Google TV .

La novità appena trapelata online la trovate nelle immagini in galleria. Gli scatti mostrano il look del nuovo Chromecast con Google TV. Possiamo subito constatare che tale dispositivo non sembra differenziarsi minimamente dalla prima generazione, con un design praticamente identico.

La forma è sempre circolare con un cavo relativamente contenuto compatibile con l'ingresso HDMI della stragrande maggioranza delle TV attualmente sul mercato.

Le differenza dovrebbero essere esclusivamente sotto il cofano. Questo nuovo Chromecast economico dovrebbe infatti integrare 2 GB di RAM con un processore S805X2 di Amlogic, il quale supporterà anche il codec AV1 ma non la risoluzione 4K.

Questo nuovo dispositivo dovrebbe arrivare presto sul mercato, anche in Europa, ad un prezzo di circa 39,99€. Ci aspettiamo che la presentazione ufficiale si terrà insieme a quella dei Pixel 7 e Pixel Watch, prevista durante l'evento Google fissato per il 6 ottobre.