Chromecast con Google TV 4K sarà finalmente aggiornata ad Android 12

Cosa porterà questo major update? Non aspettatevi rivoluzioni. Il grosso delle novità Google l'ha finora introdotto con aggiornamenti progressivi, come ad esempio quello che ha introdotto i profili utente. Android 12 introdurrà gli indicatori di privacy per microfono e fotocamera, il supporto alla risoluzione 4K per l'interfaccia utente e non solo per i contenuti e altre ottimizzazioni generali.

Non viene menzionata alcuna novità per risolvere i problemi di storage lamentata da buona parte degli utenti che lo usano.

Rimane comunque da capire cosa intende Google per "arriverà presto". Non sono state definite delle tempistiche ufficiali. L'ipotesi più rosea è che il major update arriverà in concomitanza, o immediatamente dopo, del lancio sul mercato del nuovo Chromecast con Google TV (HD) previsto per il 18 ottobre. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.