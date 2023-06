Screenshot in modalità incognito su Chrome? Sì, ma con un occhio alla privacy

Forse non l'avete notato, ma alcune app non vogliono assolutamente che acquisiate uno screenshot (ecco come farli su Galaxy Watch 5) del loro contenuto, vuoi per motivi di privacy (app come Google Authenticator, ad esempio), vuoi per protezione del copyright. Quando lo effettuate, vi verrà mostrata una schermata nera.

Per superare la limitazione si sono sempre dovuti usare alcuni metodi piuttosto macchinosi, che prevedono l'invio di comandi tramite ADB o il root del dispositivo, mentre la navigazione in incognito di Chrome su Android ha un sistema apposito ma non proprio ottimale per la privacy

Google però sta sviluppando la possibilità di catturare screenshot anche di finestre in incognito e mantenere il controllo del contenuto grazie a un flag nella versione di sviluppo Canary dell'app.

A scoprire la nuova funzione, oggetto di anni di dibattito sulla piattaforma di rilevamento dei bug di Chromium, è stato il sito Techdows, e qui sotto potete vedere come attivarla grazie al sempre puntuale Mishaal Rahman.