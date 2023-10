Chrome riceve un nuovo look per la sua homepage: come attivarlo subito

La novità della quale parliamo potete vederla in anteprima nell'immagine in basso, condivisa dal canale Telegram Google News, dopo essere stata forzata la sua abilitazione. Si tratta di un nuovo look per tutta la schermata iniziale di Google Chrome.

Come potete vedere dall'immagine, la barra di ricerca è leggermente più grande, gli angoli degli elementi grafici sono più arrotondati, mentre i contenuti maggiormente visualizzati sono in una sezione separata in termini di sfondo. Inoltre, possiamo anche vedere come il nuovo look prevede un Material You più esteso, con la tonalità automaticamente selezionata che è più diffusa.

La novità che abbiamo appena visto è ancora in fase di test. Il nuovo look è infatti presente in forma completa nella versione Dev di Chrome per Android. Però è possibile abilitarlo anche nella versione stabile di Chrome, qui sotto trovate il flag al quale dovete accedere e successivamente abilitare per visualizzare la nuova interfaccia.

chrome://flags/#enable-surface-polish