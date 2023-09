Chrome ha una barra degli indirizzi tutta nuova in Material Design

Google ha infatti introdotto un rinnovamento grafico abbastanza consistente per l'interfaccia grafica di Chrome su Android . Gli screenshot che trovate in basso vi forniscono un'anteprima .

Si tratta di un nuovo look per la barra degli indirizzi, il quale risulta molto più coerente con le linee guida del Material You. Nello specifico, vediamo la tonalità dinamica del Material You molto più presente nella barra degli indirizzi, e lo stesso accade per i risultati di ricerca suggeriti in base al testo inserito.

Oltre a questo, non troviamo più i collegamenti relativi a Google Lens e ai comandi vocali, perché magari Google si è resa conto che il loro utilizzo non è stato così frequente. Insieme alla nuova barra degli indirizzi, arriva anche una nuova icona per il blocco HTTPS.