Le chiamate su Android saranno migliori. Letteralmente

La novità non è attualmente attiva ma, con un po' di sforzo e una procedura di diversi passaggi, è disponibile all'abilitazione. Si tratta di Clear Calling , come vedete dagli screenshot covidivisi su Twitter da Mishaal Rahman.

Negli ultimi anni abbiamo visto Google impegnarsi particolarmente nel settore smartphone , e non solo per quanto riguarda i suoi Pixel ma anche in termini software .

Clear Calling riguarda da vicino la qualità audio e permette di migliorare l'esperienza audio con le chiamate vocali su Android 13. Una volta abilitata dovrebbe contribuire in maniera rilevante alla cancellazione del rumore ambientale, anche in contesti molto movimentati e rumorosi.

Google specifica che la feature non funzionerà per le chiamate Wi-Fi e che non prevede l'invio di alcun dato personale ai server di Google. Insomma, si tratterà di qualcosa che funziona esclusivamente in locale.

Probabilmente Google farà affidamento alla sua intelligenza artificiale per Clear Calling, un po' come ha implementato la cancellazione attiva del rumore su Pixel Buds Pro. Rimane da capire se arriverà a tutti i dispositivi con Android 13 oppure se sarà un'esclusiva dei Pixel.