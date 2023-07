ChatGPT per Android è ora disponibile in alcuni Paesi

Tenendo fede all'annuncio fatto recentemente, l'app di ChatGPT è finalmente disponibile su piattaforma Android. Difatti, il software è stato inserito nel Google Play Store, tuttavia, almeno per il momento, è disponibile soltanto in alcuni Paesi, tra cui Stati Uniti, India, Blangladesh e Brasile. Altri Paesi, inclusa l'Italia, dovranno pazientare ancora un po' visto che l'azienda avrebbe optato per un rilascio graduale, così come è già avvenuto per l'app dedicata ad iOS.