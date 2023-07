ChatGPT per Android disponibile in Italia

L'app di ChatGPT permette di fare tutto ciò che potete fare sul web con la versione gratuita basata su GPT-3. Al momento infatti non è supportata la versione premium , che arriverà a breve, e con essa l'accesso prioritario e risposte più veloci (anche se dobbiamo dire che da alcune prove ChatGPT per Android ci è sembrato molto veloce).

Rilasciata il 25 luglio in Stati Uniti, India, Blangladesh e Brasile, l'app di ChatGPT arriva ora anche in Italia, dov'è disponibile gratuitamente al download dal Play Store.

Le impostazioni sono ridotte all'osso: lingua, tema chiaro/scuro, feedback aptico e un'utile opzione per il controllo dei dati. È possibile impedire che le vostre chat vengano usate per addestrare ChatGPT, se volete (potete anche esportare i dati e cancellare l'account con un paio di clic).

Riguardo la qualità delle risposte, queste sono esattamente come sul web: da prendere con le molle, come mostra l'esempio in galleria, dove ChatGPT ha preso una bella cantonata sugli albori di SmartWorld! Dubitate quindi sempre delle risposte, e verificatene le fonti, perché non sempre 2+2 fa 4.

Scarica da Play Store