L’app di ChatGPT per Android verrà lanciata entro la prossima settimana

Fin dal lancio avvenuto a novembre, ChatGPT ha provato a raggiungere sempre più utenti. In tal senso, è importante la decisione appena ufficializzata da OpenAI : è pronta l'app per Android . A distanza di pochi mesi da quella per iOS , dunque, lo strumento basato sull'intelligenza artificiale è pronto a debuttare sulla piattaforma di Android.

Nello specifico, tramite un tweet, la società ha annunciato che l'app verrà lanciata la prossima settimana (non specificando quale giorno), includendo anche un collegamento ad una pagina di preordine sul Play Store: in pratica, sarà possibile registrarsi per installare l'app appena verrà rilasciata. Per quanto riguarda le funzionalità, è probabile che l'app per Android sarà simile a quanto già visto su iOS. Dunque, il software offrirà tutte le opzioni disponibili sulla versione basata sul web. Tra l'altro, è ipotizzabile che sarà possibile sincronizzare le conversazioni e le preferenze tra dispositivi, una funzione utile soprattutto se si utilizza sia un iPhone che uno smartphone Android.

Inoltre, ci si attende che si tratti di un'applicazione compatibile con la versione più recente del modello di linguaggio di OpenAI, GPT-4.