Diffuso il presunto changelog della MIUI 14: molte le novità, a partire dalla privacy

A breve Xiaomi dovrebbe annunciare ufficialmente il lancio della nuova MIUI 14 (basata su Android 13). L'evento, in origine, era stato previsto per il 1° dicembre, tuttavia la società ha deciso di posticipare senza ancora svelare la nuova data. In attesa, Kacper Skrzypek, su Twitter, ha caricato un'immagine che rivelerebbe il changelog completo dell'update.

Il prossimo aggiornamento includerebbe diverse nuove funzionalità, tra cui alcune impostazioni inedite dedicate alla privacy e all'efficienza. Innanzitutto la MIUI avrà un impatto meno importante sulla memoria interna visto che dovrebbe occupare il 23% di spazio in meno rispetto al passato. L'azienda, poi, ha migliorato l'architettura del sistema per fornire prestazioni potenziate sia per le app preinstallate che per quelle di terze parti. Inoltre, diverse app verranno dotate di funzionalità di privacy end-to-end senza dati archiviati nel cloud (i dati verranno archiviati localmente sul dispositivo). A disposizione degli utenti, poi, ci sarà un nuovo formato di widget, che consentirà di fare più combinazioni. Non mancheranno nuove icone – denominate "Super Icone" - che doneranno al sistema operativo un nuovo aspetto. Altra funzione interessante sarà quella che consentirà di copiare testi da qualsiasi immagine in galleria (la funzione potrebbe supportare già 8 lingue), mentre sarà più semplice avviare l'interoperabilità tra i dispositivi, visto che Xiaomi ha migliorato la connessione degli auricolari al telefono, al tablet e alla TV e il passaggio da un dispositivo all'altro.