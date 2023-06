Il cavo Type-C di Nothing Phone (2) sarà diverso da tutti gli altri

Tra i punti di forza di forza di Nothing, la compagnia fondata da Carl Pei, rientra sicuramente il design. In tal senso, il nuovo smartphone, Nothing Phone (2), non rappresenterà un'eccezione e, stando alle ultime informazioni, nemmeno i suoi accessori. Difatti, lo stesso Pei ha condiviso su Twitter un'immagine del particolare cavo di ricarica USB Type-C.

Il cavo – di colore bianco – sarà caratterizzato da connettori avvolti da una scocca trasparente, che consente di intravede la loro parte interna. Inoltre, è ben visibile anche il logo Nothing. Osservando bene la foto, poi, si notano una serie di forellini su entrambi i connettori. A riguardo, non si sa ancora se si tratta di un elemento puramente estetico oppure se l'azienda utilizzerà questi forellini come LED di ricarica. Per quanto riguarda il caricabatteria, non dovrebbe essere incluso nella confezione di vendita. L'azienda, infatti, sta già vendendo un caricatore da muro da 45 W nonostante il primo modello supporti una velocità di ricarica fino a 33 W.

Chissà se in questo senso Nothing Phone (2) farà un passo in avanti.