CAT S75 è uno smartphone rugged che non è brutto e che potreste volere per davvero

Quando pensiamo agli smartphone rugged, generalmente pensiamo a un dispositivo con un design inguardabile, con funzionalità ridotte all'osso e che prioritizza la resistenza a qualsiasi usabilità quotidiana. Insomma, pensiamo a dispositivi destinati quasi esclusivamente a chi lavora in cantiere o comunque a chi, purtroppo, proprio non può fare a meno di comprare uno smartphone orrido, povero lui. Lo so perché anche io la pensavo così: francamente, CAT S75 è stato una piacevole sorpresa.

Partiamo dall'ovvio: essendo uno smartphone rugged realizzato da Bullit, società leader del settore, potete aspettarvi tutti i massimi standard di durabilità. CAT S75 è impermeabile (IP68/IP69K) e non solo resiste all'acqua dolce, ma anche a oli e saponi, ed è anche lavabile con disinfettanti e saponi alcolici. Resiste all'ingresso di sporco e polvere, ha un display che resiste agli urti (Gorilla Glass Victus, spesso 0,8mm) e, ovviamente, resiste alle cadute (garantito con test di cadute da 1,8 m su ogni lato e angolo del dispositivo).

C'è anche la consueta certificazione di livello militare MIL-STD-810H, che garantisce resistenza a vibrazioni, salsedine, temperature basse e alte, shock termico, torsioni e piegamenti, e c'è perfino un rivestimento antibatterico (grazie a una tecnologia proprietaria di Bullit), che lo rende adatto a essere utilizzato anche in ambienti in cui è importante mantenere un alto livello di igiene.

Fin qui c'è poco di nuovo. Ma, oltre al fatto che CAT S75 non ha un design brutto a vedersi, durante la presentazione è stato interessante notare come il dispositivo sia stato pensato non solo per chi ha mansioni che mettono a rischio la vita dei normali smartphone (lavoro in cantiere, soccorso e pubblica sicurezza...), ma anche per gli amanti della vita e degli sport all'aria aperta.

Questo perché CAT S75 può essere utilizzato tranquillamente per scattare foto sottacqua (anche al mare, in acqua salata), ma anche e soprattutto per la vera novità di questa tipologia di prodotti, ossia la connessione satellitare.