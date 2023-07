Il casting dai Samsung Galaxy a Chromecast e Android TV: ecco come fare

Questo è possibile su praticamente tutti i modelli di dispositivi Android, compresi quelli di Samsung . Peccato che c'è sempre stato un problema di compatibilità . I modelli di Samsung infatti hanno sempre avuto la possibilità di trasmettere contenuti tramite Miracast , oppure direttamente tramite la piattaforma integrata di Samsung verso le smart TV della stessa azienda, ma non verso i dispositivi Chromecast e Android TV .

La possibilità di trasmettere in modalità wireless dei contenuti dal proprio smartphone ad altri schermi, come le smart TV , è qualcosa a cui siamo abituati sin dalla nascita di Android.

Questo sta finalmente per cambiare, con Samsung che ha rilasciato la possibilità di effettuare il casting verso dispositivi Chromecast e Android TV. La funzione sembra essere arrivata senza troppi proclami, ma comunque appara pienamente funzionante.

La procedura per abilitarla non è immediata, andiamo a vedere come fare:

Accedere alle Impostazioni del vostro Galaxy, e aprire Smart View. Toccare l'icona con i tre puntini e accedere a Impostazioni. Toccare per 10 volte su Smart View finché non appare una schermata che richiede una password. Inserire la password #00rtsp00 Si aprirà un menù simile a Opzioni Sviluppatore, selezionate Google Cast. Tornate al menù principale delle Impostazioni di Smart View, dovreste vedere sia Miracast che Google Cast tra le opzioni per il casting.

La funzionalità che abbiamo appena visto è disponibile per tutti i Galaxy di Samsung aggiornati alla One UI 5.1.1.

Fateci sapere se è arrivata anche dalle vostre parti.