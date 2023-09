Carrellata di OnePlus a gennaio: in arrivo non solo uno smartphone

Sicuramente con l'arrivo del nuovo anno e del nuovo processore targato Qualcomm, OnePlus lancerà il OnePlus 12 , di cui sappiamo già molto a riguardo : su di lui non ci sono molti dubbi, poiché sarà il top di gamma dell'azienda per il 2024 e quindi non mancherà all'appello. Non si può dire lo stesso per gli altri.

OnePlus sta lavorando alacremente, nonostante le difficoltà in Europa per tutto il gruppo BBK Electronics . Infatti, siamo in attesa di scoprire il nuovo OnePlus Open , il primo pieghevole dell'azienda, e la nuova OxygenOS 14 , della quale è uscita la versione beta .

Secondo Yogesh Brar, insieme a OnePlus 12 dovrebbe arrivare anche il OnePlus 12R: una nomenclatura mai arrivata in Europa in passato, perché è sempre stata un'esclusiva asiatica. Tuttavia, bisogna ricordare che il OnePlus 10T era conosciuto in Asia come OnePlus Ace e il OnePlus 12R sarebbe il OnePlus Ace 3.

Quindi, teoricamente potrebbe essere un OnePlus 12T, ma le versioni T in passato sono sempre uscite in Europa in autunno. Inoltre, come abbiamo visto quest'anno, nella serie 11 non sembra esserci spazio per un OnePlus 11T, che invece in Asia è già uscito come OnePlus 11R (o Ace 2, appunto). Quindi, è plausibile pensare che il OnePlus 12R rimarrà un'esclusiva asiatica.

Inoltre, OnePlus dovrebbe lanciare un nuovo tablet, chiamato OnePlus Pad Go, che, dato il nome, dovrebbe essere un tablet con specifiche e prezzo più bassi rispetto a quelli di OnePlus Pad annunciato a inizio 2023.

Infine, dovrebbero essere lanciate anche delle nuove Buds, di cui però non sappiamo nulla.

Si pensa che tutti questi lanci verranno fatti durante lo stesso evento, come successo a inizio 2023, ma dovremo scoprire quali dispositivi arriveranno da noi.