Capodanno lunare, pronti ai Bugdroid portafortuna?

Andrew Bell, noto per i celebri pupazzetti Android venduti sul sito Dead Zebra, ha svelato quattro nuovi mini Bugdroid realizzati in occasione del Capodanno Lunare (1° febbraio).

Le piccole statuette indossano i costumi ispirati alle tigri cinesi e agli abiti di Capodanno. I colori – rosso, giallo, blu e nero – dovrebbero rappresentare fortuna, successo, salute e protezione. Le orecchie da tigre, tra l'altro, sono smontabili così da far apparire le antenne del Bugdroid.

Le vendite saranno aperte da lunedì 31 gennaio sul sito di Dead Zebra (dalle ore 11:00). I pezzi saranno limitati, mentre il prezzo non risulta ancora disponibile. Considerato il successo riscosso da tutte le collezioni, gli appassionati dovranno accorrere per acquistare il Bugdroid in versione "Capodanno Lunare".