Cancellare l'account di un'app sarà questione di un clic: ecco come

Negli ultimi anni Android e i servizi a esso connesso, come il Play Store, hanno fatto grandi passi in avanti sul tema della sicurezza e della privacy degli utenti. Questo si è concretizzato fornendo sempre maggiori strumenti per la trasparenza e il controllo dei propri dati personali.

Ora Google ha appena annunciato una novità che rafforza ulteriormente quanto appena detto. BigG ha infatti annunciato che intende introdurre un nuovo strumento per la cancellazione rapida degli account creati all'interno di un app, con annessa cancellazione di tutti i dati personali connessi all'account in questione.

Google infatti vuole un pulsante semplice e accessibile per avviare la cancellazione rapida degli account creati dalle app. Questa opzione dovrà essere integrata all'interno dell'app o all'interno servizio web che si sta fornendo. Insomma, dovrà essere in bella vista, a portata di clic per gli utenti che desiderano cancellare i propri dati.