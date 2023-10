Anche Calendar approda su Wear OS, ed è già alla pari con l'app per Android

Il lancio di Wear OS 4 la scorsa settimana ha segnato finalmente anche il debutto di Gmail sulla piattaforma, ma dalle anticipazioni dei mesi scorsi sapevamo che Google stesse lavorando per portare un'altra app sugli orologi: Calendar (sapete come fare screenshot su Wear OS?).

Oggi la GrandeG l'ha finalmente rilasciata sul Play Store, e da quello che si può vedere ha fornito il pacchetto completo, anche con l'integrazione di Tasks (un'evoluzione che nelle app Web e per Android ha necessitato di qualche anno per completarsi).

Una volta installata su Wear OS, la troverete insieme ad Agenda, almeno su Pixel Watch con Wear OS 3.5, e quando la aprirete vi verrà mostrata una schermata a schede che ricalca la visualizzazione Programma sul telefono (immagine in basso a sinistra).

Gli eventi conosciuti, come vacanze e i compleanni, avranno immagini di sfondo nel feed principale, mentre le attività di Google potranno essere contrassegnate come complete.

In fondo, Google Calendar vi avviserà fino a che punto si è sincronizzato.

Se toccate un evento, vi verrà mostrato un elenco di dettagli tra cui il titolo, la data, l'ora, la posizione, le notifiche, eventuali note e in quale calendario è inserito (immagine in basso a destra). Le azioni includono la possibilità di confermare o meno la vostra partecipazione, aprire l'evento sul telefono e Elimina evento in basso.