La One UI 5.1 indigesta per Galaxy S22 e S21

Samsung è nota, oltre che per la sua intensa attività nel settore smartphone, anche per la rapidità degli aggiornamenti software per i suoi dispositivi Android. L'azienda ha recentemente rilasciato un nuovo update della One UI per Galaxy S22 e S21.

L'aggiornamento del quale parliamo si riferisce alla One UI 5.1. Si tratta della più recente versione dell'interfaccia Samsung, basata sempre su Android 13 ma che include interessanti funzionalità arrivate per la prima volta con la serie Galaxy S23. Peccato che Galaxy S22 e S21 stiano sperimentando qualche problema.

Dopo l'aggiornamento alla One UI 5.1 infatti, i dispositivi citati sembrano soffrire di un bug fastidioso che coinvolge i consumi. Stiamo parlando di un consumo eccessivo della batteria, per il quale non sarebbe possibile identificarne la causa.

Sono diversi gli utenti che hanno segnalato problemi di battery drain su Galaxy S22 e S21 dopo l'aggiornamento alla One UI 5.1.

Le segnalazioni sembrano coinvolgere anche qualche utente con Galaxy Z Fold 4.

Qualcuno ha anche contattato l'assistenza Samsung, individuando tra i consumi una percentuale abbastanza rilevante data dal funzionamento della tastiera Samsung. L'assistenza ha consigliato di cancellare dati e cache dell'app Tastiera Samsung. Questo non sembra aver risolto il problema dei consumi, sebbene alcuni hanno affermato di aver visto una riduzione temporanea.

Sicuramente questa non può essere la soluzione, visto che cancellare dati e cache dell'app Tastiera Samsung comporta la necessità di dover inizializzare da capo tutte le preferenze per la tastiera, così come perdere tutte le personalizzazioni impostate nel corso del suo utilizzo.

Ci aspettiamo che Samsung torni a farsi sentire con una soluzione definitiva, la quale probabilmente consisterà in un aggiornamento software per risolvere il problema di consumi eccessivi.