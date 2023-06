L'ultimo bug di Android Auto ha una risoluzione piuttosto fastidiosa

Alcuni utenti di Android Auto stanno fronteggiando un bug piuttosto antipatico. In particolare, la criticità interrompe la connessione wireless, che come si può facilmente intuire favorisce un grande vantaggio: quello di non collegare lo smartphone al sistema tramite un cavo.

Il tutto si è verificato dopo un recente aggiornamento di Android Auto. In sostanza, la connessione wireless non funziona più correttamente. Gli utenti hanno segnalato la problematica a Google, specificando che tutto è iniziato all'inizio del mese: per questo motivo, si ipotizza che la criticità sia scaturita dall'ultimo update. La soluzione per ripristinare la situazione è quella di ritornare alla versione precedente di Android Auto.

Tuttavia, gli utenti hanno scoperto una soluzione alternativa, seppure sia abbastanza fastidiosa. A quanto pare, infatti, la connessione wireless si ristabilisce appena si procede alla cancellazione della cache e dei dati di Android Auto. Il più grande inconveniente di questa opzione, però, è che l'iter deve essere ripetuto ogni volta in cui si avvia il sistema.