Un nuovo bug manda in tilt Android Auto: il "colpevole" sarebbe Google Maps

Mentre la nuova versione di Android Auto (nome in codice: "Coolwalk") è alla portata di tutti, diversi utenti stanno riscontrando un problema con la "vecchia" versione. In particolare, il bug starebbe colpendo i proprietari di automobili come Mazda e BMW, nella fattispecie i modelli che utilizzano i controlli manuali per controllare il display dell'infotainment. Sembrerebbe, infatti, che Android Auto renderebbe complicata la navigazione, se non proprio impossibile.

Nello specifico, gli utenti hanno evidenziato che la criticità emerge soprattutto con l'avvio di Google Maps, che manderebbe in tilt Android Auto fino a costringerlo ad arrestarsi in maniera anomala. In attesa di una comunicazione ufficiale da parte di Google, alcuni proprietari si sono ingegnati per individuare una soluzione immediata ed efficace. A riguardo, una "patch" che sembra funzionare sarebbe quella di ripristinare una versione precedente di Google Maps per Android Auto, ovvero la 11.28.7, che non darebbe alcun problema.