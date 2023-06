Uno dei più fastidiosi bug di Android Auto è stato risolto

Da gennaio di quest'anno infatti, diversi utenti hanno problemi a inviare comandi ad Android Auto tramite voce, il che, per un'interfaccia che dovrebbe consentirci di limitare le distrazioni alla guida non è proprio il massimo. Uno dei più diffusi, vede l'Assistente Google rispondere, alla richiesta di fare qualcosa come avviare una chiamata: "Abilita i risultati personali nelle mie impostazioni". Il che non ha molto senso perché non c'è tale voce nelle impostazioni.

Android Auto è purtroppo spesso soggetto a bug di ogni tipo, e più volte è accaduto che effettuando una correzione Google introducesse un nuovo problema, ma quest'ultimo aggiornamento dovrebbe risolvere una delle grane più gravi dell'interfaccia per veicoli: l'impossibilità di utilizzare i comandi vocali (ecco invece come risolvere il bug del GPS ).

Al momento non abbiamo indicazioni se sia effettivamente così e se risolverà il problema per tutti gli utenti, anche perché la casa di Mountain View non ha spiegato quale versione dell'app Google contiene la correzione.

La versione stabile più recente dell'app Google al momento in cui scriviamo è la 14.24.7.28, ma a breve dovrebbe arrivare la 14.24.9, e stando al team di Google qualunque versione di giugno dovrebbe contenere l'aggiornamento.

Se avete abilitato gli aggiornamenti automatici, non dovrete fare niente, altrimenti potete controllare avviando l'app Google Play, poi toccate l'icona del vostro account in alto a destra e selezionate Gestisci app e dispositivo. Qui, se vedete Aggiornamenti disponibili e un numero di aggiornamenti in attesa, toccate Aggiorna tutto per aggiornare tutte le app, oppure Vedi dettagli e poi Aggiorna di fianco all'app Google.

In alternativa, potete scaricare manualmente l'app Google versione 14.24.9 da APKMirror.