Il nuovo bug di Android Auto e Assistant: come risolvere

Android Auto è uno dei riferimenti assoluti nel panorama dell'infotainment, ovvero di tutte le piattaforme software che permettono di collegare le app e le funzioni dello smartphone alla propria auto. Peccato che non sia esente da bug.

Nel corso del tempo abbiamo visto avvicendarsi diversi bug nel contesto di Android Auto, con Google che più o meno prontamente li ha risolti con aggiornamenti software. L'ultimo bug emerso in rete riguarda Android Auto e Google Assistant.

In verità il bug del quale parliamo è in una delle più recenti app Google, l'app per smartphone che si occupa della gestione di Google Assistant. Il bug in questione consiste nell'impossibilità di avviare Assistant una volta che lo smartphone viene scollegato da Android Auto.